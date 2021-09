Dankzij een herinrichting die begin volgend jaar van start gaat, kunnen historische stoepen terugkeren in de Nieuwe Boteringestraat in Groningen.

De Nieuwe Boteringestraat in de Hortusbuurt in Stad krijgt begin 2022 een nieuwe inrichting. De stoepen worden breder en de rijbaan wordt smaller, zo meldt de gemeente Groningen in een van haar nieuwsbrieven.

Ook komen er meer fietsparkeerplekken en zestien nieuwe bomen. Eigenaren van monumenten in de straat kunnen een vergunning aanvragen om bij de voorgevel een hekwerk te plaatsen. Op deze manier kunnen de historische stoepen in deze straat terugkeren.