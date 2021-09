De politie heeft vrijdagochtend twee gewonde personen aangetroffen in een woning aan de Marmerstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen.

De twee zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Het is volgens de politie niet duidelijk wat zich precies in de woning heeft afgespeeld.



De politie is een uitgebreid onderzoek in en rond de woning gestart. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.