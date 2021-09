Een Groningse ondernemer brengt een nieuw type muisjes op de markt, speciaal voor pasgeboren baby's in Groningen. De Landgenootjes, zoals de muisjes heten, hebben de kleuren van de provincie Groningen: rood, wit, blauw en groen. Ook zijn ze uniseks en dus geschikt voor de geboorte van zowel jongens als meisjes.

"In de provincie Groningen verwelkomen we hier jaarlijks gemiddeld zesduizend nieuwe Groningertjes en we vinden het dan ook erg leuk dat we in Groningen nu elke geboorte in stijl kunnen vieren met de Groningse Landgenootjes. Een leuke lokale twist. Het viel in ieder geval in de smaak bij het eerste jonge gezin waar we ze serveerden", zegt Musetta Blaauw, initiatiefnemer van de Groningse muisjes.

De Groningse Landgenootjes hebben de vertrouwde anijssmaak, zijn glutenvrij en veganistisch. In de provincie Groningen zijn ze vooralsnog exclusief verkrijgbaar bij Musjes Kinderwinkel & Café.