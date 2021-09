De gemeente Groningen stopt definitief met achterlaten van een bon onder de ruitenwissers na het uitdelen van een parkeerbon. Dat maakte de gemeente woensdagmiddag bekend. De overtreder vindt de boete uiteindelijk vanzelf op de mat.

Eerder werd er na het uitdelen van een parkeerboete een bonnetje achtergelaten. Dat is echter niet verplicht.



De gemeente was bij wijze van proef al gestopt met het achterlaten van een melding, maar nu is besloten om het definitief niet meer te doen.