Automobilisten die via de A7 Groningen binnenrijden, stuiten sinds kort op een kleine verrassing van Combinatie Herepoort: het enorme zandpakket langs de weg is ingepakt in groen-wit textiel. Normaal is de bekleding zwart.

"We zitten hier dicht bij de trainingsvelden van FC Groningen bij Corpus den Hoorn. Dus groen-wit lag voor de hand. Dat zijn natuurlijk ook de kleuren van de stad", zegt Johan Zijlstra, hoofd werkvoorbereiding bij Combinatie Herepoort. Het idee kwam volgens hem van de leverancier.

Het ingepakte zand ligt tussen de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. Het groen-witte zandlichaam is volgens Zijlstra de ondergrond voor de nieuwe afrit van de ringweg naar het Vrijheidsplein.

"Dus voor het verkeer dat vanaf Drachten/Hoogkerk naar de westelijke ringweg rijdt", aldus Zijlstra. Boven op het zand wordt later de nieuwe afrit gebouwd. "Uiteindelijk zie je er niets meer van. Aan de zuidzijde komen er groenschermen tegenaan."



Zijlstra en zijn team hebben inmiddels de nodige positieve reacties gekregen, onder andere van collega's en de opdrachtgever.