De komende weken zijn er extra mogelijkheden voor studenten van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in Groningen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Op deze manier wil GGD Groningen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk (ook internationale) studenten beschermd zijn tegen het virus.

Studenten hoeven geen afspraak te maken voor de vaccinatie. Wel moeten zij een geldig ID-bewijs meenemen. De inloop is voor Nederlandse en internationale studenten. Studenten krijgen een vaccinatie met het Janssen-vaccin.



Op donderdag 2 september wordt er geprikt tijdens Welcoming Martinikerk. Op woensdag 8 september kunnen studenten zich in het Academiegebouw laten vaccineren en donderdag 9 september kan dat in het Willem-Alexander Sportcentrum.



De locatie MartiniPlaza is daarnaast voor vaccinatie dagelijks beschikbaar.