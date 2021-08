Meerdere schoolfietsroutes in Groningen zijn niet veilig. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws en architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco. Vooral leerlingen van het Praedinius Gymnasium aan de Turfsingel moeten een onveilige route afleggen.

Het onderzoek is gedaan naar schoolroutes in heel Nederland waar naar verwachting op schooldagen minstens honderdvijftig leerlingen fietsen.

De meest waarschijnlijke fietsroutes zijn daarbij in kaart gebracht. Er is gekeken naar de soort weg waarover leerlingen naar school fietsen en naar het aantal ongelukken dat de politie de afgelopen jaren heeft geregistreerd waarbij op schooldagen jongeren tussen elf en achttien jaar betrokken waren.



De uitkomsten van het onderzoek zijn gevisualiseerd op twee interactieve kaarten: één voor fietsroutes en één voor middelbare scholen. Op rood gekleurde wegen is de kans op een ongeval voor fietsende scholieren twee tot drie keer hoger dan op een vrijliggend fietspad.

Dat gaat veelal om wegen waarbij de weg wordt gedeeld met verkeer dat maximaal 50 of 60 kilometer per uur mag rijden. Wegen met een vrijliggend fietspad blijken de veiligste fietsroutes.



Voor Groningen staan onder meer de Sumatralaan, de Turfsingel en het Boterdiep aangegeven als onveilige fietsroutes. De middelbare school waarvoor leerlingen de meest onveilige route moeten afleggen is het Praedinius Gymnasium aan de Turfsingel.

Het ongevalsrisico ligt daar 24 procent hoger dan een fietsroute over volledig vrijliggende fietspaden. De school met de veiligste route is het Gomarus College aan de Kastanjelaan, waar het ongevalsrisico slechts 1 procent hoger ligt dan fietsroutes over volledig vrijliggende fietspaden.