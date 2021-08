Het tijdelijke fietsdepot aan de Ossenmarkt in Groningen is verhuisd naar het Damsterplein. Fietsen in de binnenstad die niet in rekken staan geparkeerd, worden door de gemeente verwijderd en naar het depot gebracht.

Dat depot zit sinds kort op het Damsterplein. De gemeente wil de Ossenmarkt weer gebruiken als evenemententerrein. Het Damsterplein is groot genoeg voor fietsdepot en evenementen.



Het besluit om fietsen die niet in rekken staan te verwijderen, heeft te maken met het coronavirus: door de fietsen weg te halen, hebben voetgangers meer ruimte om 1,5 meter afstand te houden.



Verwijderde fietsen kunnen van het Damsterplein worden gehaald van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 19.00 uur, en in het weekend van 12.00 tot 19.00 uur.