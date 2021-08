Om ruimte te maken voor de ombouw van het Vrijheidsplein is Aanpak Ring Zuid in mei en juni begonnen met het aanleggen van twee tijdelijke wegen. Dankzij deze wegen kan het autoverkeer tijdens de bouw zo goed mogelijk doorrijden.

De wegen zullen in september in gebruik genomen worden en ongeveer twee jaar blijven liggen. Tijdens deze periode zijn twee afslagen bij de Leonard Springerlaan afgesloten.



De eerste tijdelijke weg is voor autoverkeer vanaf het Vrijheidsplein naar de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Deze komt aan de noordkant van de ringweg. Het verkeer rijdt daardoor wat dichter langs het gebouw van de Gasunie.

De tweede tijdelijke weg loopt vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg. In vergelijking met nu loopt deze weg dichter langs MartiniPlaza.

Na de aanleg van deze weg is er minder ruimte beschikbaar bij de kruising van de Leonard Springerlaan en de westelijke ringweg. Daarom gaan twee afslagen tot 2023 dicht voor autoverkeer.