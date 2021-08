Het Groninger Museum organiseert in 2022 een grote tentoonstelling over het Groningens Ontzet. Hierbij zijn onder meer portretten van de hoofdrolspelers en schilderijen en tekeningen van het beleg te zien.

De stukken komen voor een deel uit het Groninger Museum en uit de Groninger Archieven. Ook stukken afkomstig uit het bezit van de belager, vorst-bisschop Bernhard von Galen van Munster, zijn aanwezig. Onder meer zijn reiskleding, servies en kanton worden opgenomen in de collectie.

Het Groningens Ontzet heeft een blijvende plaats in de geschiedenis van Groningen. Ieder jaar wordt het in augustus herdacht. Die feestelijkheden zullen eveneens aandacht krijgen in de expositie.

De expositie is onderdeel van de Groninger Manifestatie GO 350 en de landelijke herdenking van het rampjaar 1672. In 2022 is het 350 jaar geleden dat het zelfstandig bestaan van de Republiek op het spel stond.

De expositie zal te zien zijn tussen 23 april en 25 september 2022.