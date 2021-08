Meer dan tweehonderd internationale studenten hebben zich voor noodopvang aangemeld bij de Groningse organisatie Shelter Our Students (S.O.S.). De organisatie koppelt dakloze studenten via een couchsurfactie aan inwoners van de stad Groningen en studenten die tijdelijk een kamer, bank of plek voor een luchtbed ter beschikking kunnen stellen. Volgens de organisatie dreigt er een enorm tekort.

Elk jaar in september lopen eerstejaars internationale studenten het risico om dakloos te worden als zij geen kamer kunnen vinden. De gemeente, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties regelen jaarlijks noodopvanglocaties voor de toenemende aantallen internationale studenten die naar Groningen komen.



Dit jaar zijn er 180 bedden geregeld. S.O.S. is bang dat dit niet voldoende is en heeft daarom de actie opgezet. De aanmeldingen gaan zo hard dat S.O.S. vreest dat ze niet genoeg overnachtingsplekken kunnen regelen. "Op het moment van spreken hebben we zeven keer zo veel aanmeldingen als beschikbare bedden", zegt Marinus Jongman, woordvoerder van S.O.S. "Wij roepen dan ook iedereen op om zich aan te melden als host."



Momenteel zijn er nog bedden beschikbaar in de 'reguliere' noodopvang voor internationale studenten. S.O.S. verwacht dat die snel vol zullen lopen richting de start van het academisch jaar.



S.O.S. is een campagne van diverse studentenorganisaties uit Groningen. Ze roepen de gemeente en de onderwijsinstellingen op om extra bedden te regelen in de noodopvang, om eindelijk de beoogde campus op Zernike te bouwen en om aankomende jaren nieuwe internationale studenten beter voor te lichten over de problemen van de kamermarkt voor internationale studenten.