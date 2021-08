Het Forum in Groningen trok de afgelopen maanden ruim 309.000 bezoekers. Daarmee bleek de aantrekkingskracht van het gebouw ondanks de lockdowns en coronabeperkingen van het afgelopen jaar onverminderd groot.

Dagelijks trokken duizenden toeristen door het pand. De top was vorige week, met drie dagen van meer dan negenduizend bezoekers per dag. De expositie The Art of Aardman en strip-, animatie- en gamemuseum Storyworld waren keer op keer vol.

In de eerste drie maanden na opening van het gebouw in november 2019 trok het Forum al 1 miljoen bezoekers. In het daaropvolgende anderhalf jaar van lockdowns en andere coronamaatregelen werd het rustiger in het pand. Dit is de tweede zomer voor het Forum, met iets meer ruimte in de coronamaatregelen dan vorig jaar.

Met de bezoekaantallen van de afgelopen weken beleeft het Forum een topzomer. "Zeer welkom in een jaar met een langdurige sluiting van 24 weken als gevolg van corona. Duidelijk is dat de aantrekkingskracht van het Forum onverminderd groot blijft", aldus het Forum.