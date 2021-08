De Vierverlatenweg in Hoogkerk is vanaf aankomende vrijdag 27 augustus om 19.00 uur, het hele weekend dicht voor verkeer in beide richtingen. Maandagochtend om 6.00 uur gaat de weg weer open.

De weg is dicht vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Het naastgelegen fietspad blijft wel open.



Verkeer wordt omgeleid via de Johan van Zwedenlaan en de Roderwolderdijk. De werkzaamheden aan de Vierverlaten worden van 27 augustus tot 6 september uitgevoerd zodat de weg klaar is voor de start van de bietencampagne op 13 september.