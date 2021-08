Er is deze week kans op laagvliegende straaljagers boven de provincie Groningen. Dat is het gevolg van een oefening van 24 gevechtsvliegers en officieren uit Nederland, Noorwegen en België die worden opgeleid tot wapeninstructeur en moeten leren om uit het zicht van de radars te blijven. Dat doen ze door laag te vliegen.

De gevechtsvliegers en officieren volgen de Weapons Instructor Course van de Koninklijke Luchtmacht. De selectie is streng: slechts de allerbeste vliegers komen voor de opleiding in aanmerking.



Tactisch verplaatsen op kleine hoogten is dus een onderdeel van de opleiding, maar ook het landen op vijandig gebied en het droppen van vrachtladingen uit een C-130-transportvliegtuig maken deel uit van de komende oefening.



Er wordt deze week elke dag geoefend, waarbij de straaljagers opstijgen vanaf de vliegbasis in Leeuwarden. Doordat ze veel gebruikmaken van het luchtruim boven Noord-Nederland en de Noordzee, kan het zo zijn dat mensen wat van het geluid meekrijgen, aldus RTV Drenthe.