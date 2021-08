De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is verheugd dat alsnog ongeveer 750 gasten het traditionele NNO 28 Augustusconcert ter viering en herdenking van het Ontzet van Groningen in de grote zaal van De Oosterpoort kunnen bijwonen.

Het concert begint 28 augustus om 20.15 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.

Naast het concert heeft Volksvermaken voor jong en oud een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is er 's ochtends een viswedstrijd voor jongeren aan de oever van de vijver aan de Hora Siccamasingel en 's middags een viswedstrijd voor ouderen in Onderdendam.

In de middag is er voor de oudere jeugd het Bommen Berend Festival in Het Forum. Daar zullen stadsdichter Myron Hamming en andere jonge getalenteerde artiesten optreden.

Via de site van het NNO en via Spot Groningen kun je gratis kaarten voor het concert van het Noord Nederlands Orkest met als thema filmmuziek bestellen.