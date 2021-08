Het autoverkeer in Groningen kan weer gebruikmaken van de zuidelijke ringweg. Iets eerder dan gepland is het afgesloten deel van de zuidelijke ringweg zondagmiddag weer opengegaan.

In de vakantie was de zuidelijke ringweg zes weken dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. De aannemerscombinatie heeft een extra rijstrook aangelegd en gewerkt aan een nieuwe op- en afrit voor het bedrijventerrein Driebond, meldt de website aanpakringzuid.nl

De nieuwe rijstrook loopt vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Euvelgunnebrug. Volgend jaar wordt deze extra rijstrook doorgetrokken over de Euvelgunnebrug heen tot aan de Europaweg.

De nieuwe op- en afrit voor bedrijventerrein Driebond sluiten aan op de Stettinweg. De nieuwe afrit van de ringweg is nu al open, de nieuwe oprit volgt over een maand. De oude afrit bij Driebond, die aansloot op de Osloweg, is vervallen. Als straks de nieuwe oprit opengaat, kunnen klanten en bezoekers van Driebond sneller op de ringweg richting Julianaplein komen.