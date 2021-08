"Wij zijn ook kwetsbaar". "Waarom mogen autoraces met publiek in Zandvoort wél?", waren enkele van de teksten van deelnemers aan een protestdemonstratie in Groningen zaterdag.

De opkomst voor die demonstratie, die begon bij EM2 op het Suikerunieterrein, en die na een wandeling naar de binnenstad van Groningen daar ook terugkeerde, was volgens de organisatie veel groter dan verwacht.

Deelnemers betogen dat zij zich sinds het begin van de coronacrisis zeer verantwoord hebben gedragen. Maar nu er wel veel meer mogelijk is, vinden muzikanten, acteurs en andere mensen die in deze bedrijfstak werken, dat ook hun sectoren verder open zouden mogen, en dat er, met behoud van een aantal veiligheidsmaatregelen, meer optredens en evenementen in de open lucht gehouden zouden moeten kunnen worden.

Ze wijzen er op dat er niet alleen op het circuit in Zandvoort weer autoraces mogelijk zijn, maar dat het betaald voetbal ook weer publiek toelaat, ook onder voorwaarden.