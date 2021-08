De onderdoorgang tussen de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn in Groningen is volgende week twee dagen dicht voor al het verkeer. Het gaat om dinsdag 24 en woensdag 25 augustus. Dit betekent onder andere dat autoverkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Drachten wordt omgeleid.

De onderdoorgang is beide dagen dicht van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur.



Autoverkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Drachten wordt omgeleid via de A28 en het Julianaplein.

Autoverkeer vanaf de westelijke ringweg of het Julianaplein richting de Laan Corpus den Hoorn, bijvoorbeeld naar Martini Ziekenhuis, wordt omgeleid via de rotondes bij Hoogkerk. Dit verkeer rijdt dus door tot afrit 35 Hoogkerk, rijdt via de oprit de A7 weer op en slaat bij afrit 36 Groningen-West af naar de Laan Corpus den Hoorn.



Fietsers tussen de Laan Corpus den Hoorn en Stadspark kunnen ook niet gebruikmaken van de onderdoorgang bij de rotondes. Zij hebben twee alternatieve routes: via het tunneltje bij Piccardthof of via de Laan van de Vrede - Paterswoldseweg - Concourslaan.