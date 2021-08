De zomerkermis op de Ossenmarkt in Groningen gaat tóch niet door. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) vrijdag bekendgemaakt. Volgens Volksvermaken is er te weinig tijd om een goede kermis te kunnen organiseren.

Eind vorige week is besloten dat de Ossenmarkt met enkele aanvullende maatregelen geschikt zou zijn als locatie waar, binnen de coronaregels, de kermis kan plaatsvinden. Daarmee werd ook tegemoetgekomen aan de wens van de kermisexploitanten om de kermis in de binnenstad te laten plaatsvinden, omdat het op de Grote Markt vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was. De afgelopen dagen zijn de plannen verder uitgewerkt.



"Uiteindelijk is gebleken dat door de locatie en de korte termijn van voorbereiding het de organisatie niet lukt om een kwalitatief goede en volwaardige kermis neer te zetten", aldus Volksvermaken. "De KVvV heeft, in goed overleg met de organisatie van de kermis en alle overige betrokken partijen, besloten de vergunningaanvraag niet door te zetten.



De organisatie van de kermis hoopt op een mooie editie in het volgende jaar, waarbij ook recht gedaan kan worden aan de echte kermisbeleving!"