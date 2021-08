Te veel bezorgdiensten in het centrum van Groningen leveren overlast op voor voetgangers en bederven de sfeer. Dat vindt de Groningen City Club. Daarom pleit de vereniging voor ondernemers in de binnenstad voor bezorgdiensten buiten de stad.

De City Club vindt dat er sprake lijkt van een wildgroei aan bezorgdiensten in het stadshart. "Dat levert soms een sneue aanblik op in die winkelstraten: trottoirs worden soms geblokkeerd, voetgangers van de sokken gereden of bakfietsen staan op straat geparkeerd. Dat is in strijd met datgene waar we nu met z'n allen hard aan werken, namelijk het streven naar het terugbrengen van een unieke en karakteristieke sfeer in de winkelstraten", vertelt Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club.

Volgens de GCC-voorzitter zou het een goed idee zijn om bezorgdiensten te stimuleren om zich aan de rand van de binnenstad te vestigen, dus buiten het kernwinkelgebied, en dat ze van daaruit als een soort "hubs" kunnen fungeren.

"De gemeente Groningen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie op de bedrijvigheid in de binnenstad, de "Detailhandelsvisie", en streeft naar een toegankelijke binnenstad. Daarom ook wordt het fietsparkeren gereguleerd en aan banden gelegd. Dan is het wel héel vervelend dat als je straten een leuke sfeer wilt laten uitstralen, dat teniet gedaan wordt door bezorgdiensten".

"Zo zijn er bijvoorbeeld mooie ideeën over de inrichting van de Oosterstraat, en het stimuleren van een bepaald type winkels in die straat. Dan moet je daar vervolgens niet allerlei bezorgdiensten tussen laten zitten. We moeten het aantal bezorgdiensten in de binnenstad dus maximeren", aldus Eric Bos.