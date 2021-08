De gemeente Westerkwartier heeft aangifte bij de politie gedaan wegens de bekladding van een regenboogzebrapad in Niekerk.

In de nacht van zaterdag op zondag is het net aangelegde regenboogzebrapad aan de Zandumerweg in Niekerk beklad.

De gemeente Westerkwartier deed hiervan aangifte bij de politie. De gemeente is bezig met het schoonmaken en herstellen van het pad, zo laat een woordvoerder weten.

Het pad met de regenboogkleuren is aangelegd ter ere van het 25-jarig jubileum van camping De Heerenborgh in Niekerk. Vrijdag opent wethouder Elly Pastoor van Westerkwartier het regenboogzebrapad.