De GGD gaat vanaf 16 augustus een mobiele prikunit rond laten rijden in Groningse wijken en dorpen. Op verschillende locaties in de stad en in de dorpen is het mogelijk om zonder een afspraak te maken een vaccinatie tegen corona te halen.

Met de mobiele unit wil GGD Groningen het voor inwoners van de provincie makkelijk maken om zich te laten vaccineren. Inmiddels heeft een groot deel van de Groningers een vaccinatie gehaald. Inwoners van de provincie die nog geen vaccinatieafspraak hebben gemaakt, kunnen bij de mobiele unit dichtbij huis terecht.

Op deze manier wil GGD Groningen het mogelijk maken dat zoveel mogelijk Groningers een prik gaan halen. Wie een vaccinatie wil halen moet wel een ID-bewijs meenemen.



Schema

De mobiele unit staat in week 33 in de stad in verschillende wijken:

16 augustus: Lewenborg - Winkelcentrum

17 augustus: Vinkhuizen – Lidl

18 augustus: Paddepoel/Selwerd – Zwembad de Parrel

19 augustus: Floresplein – Floreshuis

20 augustus: Info volgt



Een week later gaat de mobiele unit de provincie in. Op de website van GGD Groningen is het schema met tijden en exacte adressen te vinden.



Waarom vaccineren?

Vaccineren tegen corona zorgt ervoor dat minder mensen corona krijgen of minder ziek worden. Dat is belangrijk voor degene die zich laat vaccineren, maar ook voor familie, vrienden en collega’s. Minder besmettingen zorgen ervoor dat er weer steeds meer mogelijk is.