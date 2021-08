De XL-locatie Testen voor Toegang - in aanbouw langs de oostelijke ringweg bij de P+R Meerstad - gaat 22 augustus officieel open. Het is een van de grootste testcentra van Nederland, waar straks 25.000 testen per dag kunnen worden afgenomen.

De XL-locatie is bedoeld om coronatesten af te nemen voor mensen die toegang willen hebben tot een evenement. Wie naar een activiteit of evenement wil waarvoor je een coronatoegangsbewijs nodig hebt, en geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of geldig DCC (EU reiziger) heeft, kan zich laten testen voor toegang. De testen zijn gratis.

Wanneer mensen negatief zijn getest, krijgen zij toegang tot het evenement waar ze naartoe willen. Overigens zijn Testen voor Toegang er momenteel alleen nog voor evenementen met een vaste zitplaats, of festivals met maximaal 750 bezoekers.

In de stad Groningen zit tot dusver één plek waar je je kunt laten testen voor toegang. De locatie zit aan de Bornholmstraat. Ook in Eelderwolde zit een testlocatie.

De nieuwe testlocatie is een initiatief van de Stichting Open Nederland, een maatschappelijk initiatief met als doel een bijdrage te leveren aan de stapsgewijze heropening van het sociaal leven in Nederland met het programma Testen voor Toegang.

Met toegangstesten kunnen organisatoren van evenementen met vaste plaatsen, zoals sportwedstrijden of concerten met zitplaatsen, meer mensen toelaten. Bezoekers kunnen een gratis test boeken via www.testenvoortoegang.org en hun negatieve testuitslag omzetten in een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of via www.coronacheck.nl.