Groningse studenten staan zaterdag op de Grote Markt in Groningen met hun zelfgebouwde zonneauto. Met de auto willen ze mee doen aan een race van 2.400 kilometer door de Marokkaanse woestijn in oktober.

De auto genaamd 'Green Lightning' is vanaf 9.00 uur te zien op de Grote Markt. Daarnaast is er ook een tekenwedstrijd voor kinderen.

"De reden hiervoor is enerzijds om aandacht te trekken voor ons project, maar ook om een tekenwedstrijd te organiseren voor kinderen", zegt een woordvoerder. "We nodigen kinderen uit om onze konvooi auto's te ontwerpen waarmee we aan de Moroccan Solar Challenge zullen deelnemen. Met deze actie willen we het gesprek aangaan met Groningse jongeren en ze inspireren om in toekomst aan duurzame projecten als Top Dutch mee te doen."

De Groningse zonneauto is dus gebouwd door een studententeam uit Groningen. De leden komen zowel van het MBO, HBO en WO. Doel van de studentenvereniging om duurzame innovaties binnen de mobiliteitssector te ontwikkelen.