Groningen is dit weekend gastheer van de Eredivisie beachvolleybal tour, een van de hoogste Nederlandse beachvolleybal competities.

De twaalf beste dames en herenteams strijden zaterdag en zondag. De finale is zondag. De hoofdprijs is een bedrag 500 euro. De wedstrijden zijn gratis te bekijken en er is plaats voor iedereen die wil komen kijken.

Onder de deelnemende beachvolleyballers zijn Emi en Mexime van Driel. Beide zussen wonnen zilver op de Wereldkampioenschappen onder negentien jaar en de King of the Court-competitie in Utrecht. Emi won ook goud tijdens de World Tour 2019.