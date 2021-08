In een wierde iets ten noorden van Adorp zijn bij archeologische opgravingen resten uit de Romeinse tijd gevonden. De vondsten zijn zó rijkelijk dat de vindplaats al het "nieuwe Ezinge" wordt genoemd, de terp waar bijna honderd jaar geleden al veel zaken werden gevonden.

Het gaat om Romeinse fibula (mantelspelden) en munten.

De opgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd door een archeoloog in opdracht van MUG Ingenieursbureau uit Leek.

De opgravingen worden gedaan in een wierde ten noorden van de Munnikeweg bij Adorp, langs de spoorlijn en zijn door het Rijk toegestaan omdat er een nieuwe fietsroute wordt aangelegd tussen Groningen en Winsum.

Volgens De Ommelander Courant, die dit meldt in haar papieren editie, is archeoloog André Pleszynski, zeer enthousiast over de zaken die tevoorschijn zijn gekomen. Volgens hem is de wierde, die stamt uit het begin van de jaartelling “een snoepwinkel” voor archeologen.

Dat er zoveel Romeinse voorwerpen worden gevonden is wel opmerkelijk omdat er in onze regio vroeger geen Romeinen waren. Maar de bewoners van de terpen handelden wel intensief, ook met de Romeinen.