Het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan 2 in Groningen is weer open. Vanwege de coronamaatregelen is het informatiecentrum bijna anderhalf jaar dicht geweest voor bezoekers.

Het paviljoen is vanaf deze week weer op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend. De openingstijden kunnen veranderen als de coronamaatregelen worden aangescherpt.



In Paviljoen Ring Zuid kunnen belangstellenden informatie vinden over de ombouw van de zuidelijke ringweg. Blikvanger is nog altijd de grote maquette van het werkgebied. Deze maquette maakt duidelijk hoe de ringweg er na de werkzaamheden uit zal zien. Verder zijn er informatiepanelen, foto's en video's te zien.

In het gebouw en in de naastgelegen Paviljoentuin zijn voorbeelden te vinden van de materialen die bij de ombouw gebruikt worden. Het gaat om bijvoorbeeld de bakstenen voor de nieuwe viaducten.