Boetiekhotel Corps de Garde in Groningen is dinsdag feestelijk geopend. Eigenaren Marloes Hemmel en Jan Akkermans verwelkomden bij de opening onder anderen directeur van FC Groningen Wouter Gudde en pandeigenaar Wim Bulten.

Het hotel heeft negentien kamers, één appartement en een wijn- en cocktailbar in het souterrain. Het gebouw, dat ruim 350 jaar oud is, is in een modern jasje gestoken.

Hotel Corps de Garde heeft een rijke geschiedenis. In 1634 diende het pand als wachthuis voor militairen en stadswachters die de noordgrens van de stad bewaakten. Daarna fungeerde het pand nog enige tijd als gevangenis.