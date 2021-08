Een gewapende man heeft dinsdagavond geprobeerd om een BP-tankstation aan de Paterswoldseweg in Groningen te overvallen. Afgelopen zondag was er ook al een overval op een Shell-tankstation aan de Zonnelaan.

De politie kreeg dinsdag rond 22.15 uur een melding over een overval op het tankstation aan de Paterwoldseweg. Dat gebeurde vermoedelijk onder bedreiging van een wapen. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen. De verdachte is gevlucht. Er is geen signalement bekend.



Het is de tweede overval op een tankstation in korte tijd. Zondagavond werd een tankstation van Shell aan de Zonnelaan overvallen. Ook daar werd een vuurwapen gebruikt. De politie is in die zaak ook nog op zoek naar een "lichtgetinte jongeman van zestien tot achttien jaar oud". De verdachte is ongeveer 1,65 meter lang en hij was gekleed in een blauwe joggingbroek met een zwarte jas. Vermoedelijk droeg de overvaller zwarte schoenen.

De politie onderzoekt het incident. Ze zijn op zoek naar getuigen of omwonenden met camerabeelden. Getuigen kunnen contact opnemen met 0900-88 44.