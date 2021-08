Bij het viaduct over de Gotenburgweg in Groningen is een mobiele bouwkraan omgevallen. De kraan was betrokken bij werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Bij het ombouwen van de kraan is deze uit balans geraakt en omgevallen tijdens het aanbrengen van contragewichten.

Een medewerker kon nog net op tijd van de kraan springen, maar raakte wel gewond. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) doet samen met het bedrijf Wagenborg onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Het ongeluk heeft naar verwachting geen gevolgen voor de werkzaamheden ter plaatse.