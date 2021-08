De festivals Hullabaloo en Paradigm gaan dit jaar niet door vanwege de nieuwe maatregelen voor eendaagse festivals die het demissionaire kabinet maandag bekend heeft gemaakt. Het maximum aantal toeschouwers van 750 mensen is voor beide festivals veel te klein.

Vanaf 14 augustus mogen eendaagse festivals maximaal 750 mensen binnenlaten zonder vaste zitplaats. Dat moet buiten gebeuren of in een tent die aan vier zijden open is. Bezoekers moeten tevens beschikken over een vaccinatie- of testbewijs.

Voor zowel Hullabaloo als Paradigm geldt dat er duizenden tickets zijn verkocht. Paradigm zou plaatsvinden op 14 en 15 augustus op het Suikerunieterrein. De organisatie had bijna alle twaalfduizend kaarten verkocht. Hullabaloo stond gepland op 28 augustus in het Stadspark in Groningen. Het zou de tweede editie van het festival worden. Beide festivals worden verplaatst naar volgend jaar.

Evenementen met vaste zitplaatsen kunnen doorgaan. Het is nog onzeker wat de gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn voor de KEI-week. Ook die organisatie heeft het normale programma afgeschaald, maar het is de vraag of er feesten worden georganiseerd waar slechts 750 nieuwe studenten bij aanwezig mogen zijn.