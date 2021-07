De politie is op zoek naar getuigen in verband met een zware mishandeling van een 21-jarige man die donderdagavond plaatsvond in de omgeving van de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen.

Het incident vond tussen 21.00 en 21.30 plaats. De politie gaat er vanuit dat de man is mishandeld door een groep mannen. Het slachtoffer liep zware verwondingen op bij de mishandeling. Hij moest ook met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.



De mishandeling heeft vermoedelijk plaatsgevonden rondom de Zuiderkerkstraat, de Nieuwe Ebbingestraat of het Rotterdamstraatje.



De politie roept getuigen op zich te melden.