De Europaweg in Groningen is in het weekend van vrijdag 30 juli tot maandag 2 augustus gesloten op alle dagen in één richting ter hoogte van de zuidelijke ringweg. Aanpak Ring Zuid gaat de westzijde en oostzijde van het viaduct bij de Europaweg slopen. Hiervoor is het nodig om steeds één helft van de Europaweg af te sluiten.

Van vrijdag 30 juli 22.00 uur tot en met zaterdag 31 juli 23.00 uur is de Europaweg ter hoogte van de zuidelijke ringweg afgesloten richting knooppunt Westerbroek/Hoogezand. Verkeer wordt dan omgeleid via de Sontweg, de Bornholmstraat en de Herningweg.

Van zaterdag 31 juli 20.00 uur tot en met maandag 2 augustus 6.00 uur is de Europaweg ter hoogte van de zuidelijke ringweg afgesloten richting het centrum van Groningen. Het verkeer wordt omgeleid via de Herningweg, de Bornholmstraat en de Lübeckweg. Verkeer vanuit Westerbroek/Hoogezand kan ook omrijden via de oostelijke ringweg (N46) via afslag Meerstad.

In de zomer vinden er meer werkzaamheden plaats. Een overzicht van deze werkzaamheden is te vinden op de website Groningen bereikbaar.