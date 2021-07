Reisorganisatie TUI gaat vanaf 16 augustus weer vliegen vanaf Groningen Airport Eelde naar Gran Canaria. TUI vloog vanaf half juli niet meer op Gran Canaria vanwege het oranje reisadvies voor het eiland.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten maandag bekend dat het reisadvies voor Europese reisbestemmingen herzien wordt. Landen kunnen alleen een groene of gele kleur krijgen. Oranje is alleen nog mogelijk wanneer er een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt wordt.



Ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Green Airlines vloog vanaf juli niet meer vanaf Groningen Airport Eelde naar Mallorca, Ibiza, Corfu en Faro. Het is nog onbekend wanneer deze vluchten hervat worden.