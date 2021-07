De politie Groningen waarschuwt via sociale media voor een toename van het aantal fietsendiefstallen in onder meer de omgeving van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

In de afgelopen maanden zijn steeds vaker fietsen gestolen. De politie adviseert daarom gebruik te maken van een dubbel slot, dat "ART-goedgekeurd" is. Ook is het verstandig om je fiets met het frame vast te zetten aan een object, zoals een fietsenrek. Daarmee wordt de kans op diefstal verkleind.



Als je fiets toch wordt gestolen, dan vraagt de politie om altijd aangifte te doen. Dan kan ze fietsendiefstal ook veel beter aanpakken. "We krijgen een beter beeld van de locaties waar de fietsendiefstallen plaatsvinden en de werkwijze van de daders", aldus de politie.