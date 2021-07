De GGD in Groningen gaat vanaf maandag testen zonder afspraak. Iedereen met coronaklachten kan zonder afspraak van 13.30 tot 15.30 uur terecht op de locatie in MartiniPlaza.

De coronatesten zijn alleen bedoeld voor mensen met coronaklachten.

Ga je op reis en heb je dus geen klachten, dan moet je een afspraak maken via 0800-5005 of via testenvoorjereis.nl.

Via coronatest.nl kun je ook gewoon nog een afspraak maken voor een coronatest.