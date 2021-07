Het Martini Ziekenhuis heeft donderdag de nieuwe intensivecareafdelingen in gebruik genomen. Daarmee heeft het Martini Ziekenhuis, naast de acht huidige ic-bedden, nu ook acht nieuwe eenpersoonskamers, waarin onder andere coronapatiënten kunnen worden verpleegd.

De nieuwe kamers zijn ingericht met allerlei handigheden. Zo heeft elke kamer een eigen sluis zodat patiënten in isolatie verzorgd kunnen worden. Ook is er vanuit de centrale post nu direct zicht op de patiëntkamers, die allemaal weer beschikken over een tillift.

Op de nieuwe ic is ook meer werkruimte rondom de bedden en de inrichting is afgestemd op de manier van werken van nu. De nieuwe inrichting maakt ook op- en afschalen eenvoudiger.

In september 2020 werden de eerste plannen voor een nieuwe ic gemaakt. In januari 2021 begonnen de werkzaamheden en nu is de vernieuwde afdeling klaar voor gebruik.