Het negatieve zwemadvies voor de Hoornseplas in Groningen is ingetrokken. Het water is schoon genoeg om er veilig in te kunnen zwemmen. De website zwemwater.nl kondigde vorige week donderdag een negatief zwemadvies af.

Meerdere zwemmers maakten melding van jeuk en rode bultjes. Meestal is zwemmersjeuk de oorzaak. Ditmaal bleek echter de eikenprocessierups de boosdoener. Die kan zorgen voor dezelfde klachten.



Op andere plekken in de provincie kun je op dit moment niet zwemmen. Zo is er vanwege blauwalg een negatief zwemadvies bij De Lijte bij het Paterswoldsemeer. Ook rondom het Lauwersmeer en in de Kardingeplas zit blauwalg in het water.