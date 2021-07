De Bornholmstraat in Groningen is komend weekend vanwege werkzaamheden aan het viaduct afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de onderdoorgang bij de zuidelijke ringweg. De stremming duurt van vrijdag 23 juli 20.00 uur tot maandag 26 juli 6.00 uur.

De weg is gesloten in beide richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon langs.

Gemotoriseerd verkeer wordt in zuidelijke richting omgeleid via de Bornholmstraat, de Lübeckweg en de Europaweg. In noordelijke richting wordt het autoverkeer omgeleid via de Bornholmstraat, de Bergenweg, de Gotenburgweg, de Osloweg, de Euvelgunnerweg, de Stettinweg en de Sint Petersburgweg.



Aan de Bornholmstraat werkt aannemer Combinatie Herepoort aan de noordzijde van het viaduct. Er worden betonnen delen verwijderd, asbest gesaneerd, stalen palen geschroefd en er wordt een tijdelijke darmwandscherm in getrild. De werkzaamheden hebben te maken met project Aanpak Ring Zuid.



In de zomer vinden meer werkzaamheden plaats. Een overzicht van deze werkzaamheden is te vinden op groningenbereikbaar.nl/zomer-2021. Check voor vertrek en bekijk de actuele verkeerssituatie op de slimme kaart van Groningen Bereikbaar.