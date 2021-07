Bij een steekincident op de Korreweg in Groningen, ter hoogte van de Korrezoom, is dinsdagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is volgens de politie minderjarig. Ook de inmiddels aangehouden verdachte is minderjarig.

De steekpartij vond rond 18.30 uur plaats. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, rukten massaal uit.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De minderjarige verdachte wordt gehoord en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.