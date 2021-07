Op zes plaatsen in de provincie Groningen wordt het vanaf dinsdag mogelijk om zonder afspraak een coronavaccinatie te halen bij de GGD. Wie dat wil, kan zo naar binnen lopen. De regeling is alleen mogelijk voor een eerste vaccinatie.

Veel mensen hebben hun vaccinaties gehad of een afspraak gemaakt. Die afspraken blijven staan. In de planning voor de komende weken is tussendoor ruimte om ook mensen te vaccineren die zonder afspraak binnen komen lopen. Zij krijgen dan een vaccinatie met Pfizer.

Prikken zonder afspraak is mogelijk op de locaties in Veendam, Appingedam, Scheemda, Hoogezand, Stadskanaal en Warffum. Op de website van de GGD Groningen zijn de adresgegevens en openingstijden van de locaties vermeld.