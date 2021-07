Op de Nieuwe Markt, vlakbij het terras van Forum Groningen, is de afgelopen maanden een fontein aangelegd. De fontein is voor veel Groningers een belangrijke toevoeging aan de stad.

Groningen had aan het begin van de vorige eeuw al een fontein op de Vismarkt. Ook is er jarenlang een kleine fontein geweest in de Herestraat, waar echter vaak rotzooi in werd gegooid.

De nieuwe fontein op de Nieuwe Markt spuit op onverwachte momenten straaltjes water.

Waarschijnlijk is dit niet de laatste fontein in de binnenstad. Vorig jaar augustus liet wethouder Roeland van der Schaaf weten dat er wat hem betreft ook op de Grote Markt, aan de voet van de Martinitoren, een fontein zou mogen komen. Van der Schaaf zei dit naar aanleiding van een periode van hitte vorig jaar zomer.