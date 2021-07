Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Martini Ziekenhuis willen graag dat iedereen die in het ziekenhuis komt, ook weer een mondkapje gaat dragen. Dat valt te lezen op de Facebook-pagina's van beide ziekenhuizen.

Het verzoek om mondkapjes te dragen wordt ingevoerd om elkaar en de kwetsbare patiënten in het ziekenhuis te beschermen. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen aan de bezoekregelingen.



In het hele land is de mondkapjesplicht voor het grootste deel afgelast. Alleen op Schiphol en in het openbaar vervoer is het nog verplicht om een mondkapje dragen. De laatste dagen zijn er echter veel ziekenhuis- en zorginstellingen die vragen om weer mondkapjes te dragen. Dat heeft te maken met de stijgende besmettingsaantallen.