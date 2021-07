De laatste dag van het evenement Vlottendorp in Meerstad in Groningen is afgelast omdat bij een van de deelnemende kinderen het coronavirus is vastgesteld. Dat meldt de organisatie.

De melding kwam woensdagavond bij de organisatie binnen. In overleg met een GGD-arts is daarop besloten de laatste dag Vlottendorp niet door te laten gaan.



"Dat is natuurlijk enorm spijtig voor alle kinderen en de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Vlottendorp", aldus een woordvoerder van Bureau Meerstad. "In deze tijden moeten we echter doen wat het meest verstandig is en geen risico's nemen. Alle activiteiten rondom Vlottendorp zijn dus vandaag afgelast."



De ouders en vrijwilligers zijn inmiddels geïnformeerd.