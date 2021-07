De komende editie van festival Noorderzon gaat ondanks de opnieuw aangescherpte maatregelen tóch door. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

Volgens de organisatie worden er twee eilanden gecreëerd: één in het zuidelijke gedeelte van het plantsoen en één in het noordelijke gedeelte. Binnen die eilanden kan iedereen voldoende afstand houden. Ook zijn hier de speellocaties voor het programma en zijn kleine eet- en drinkgelegenheden te vinden, evenals een beperkt aantal zitplekken.



Ook gaat het festival werken met timeslots. Er wordt niet gewerkt met Testen voor Toegang, maar met zitplaatsen, afstandsmaatregelen en beperkte aantallen bezoekers, aldus de organisatie.

Het festival vindt plaats van 12 tot en met 22 augustus. Het programma op de tien locaties in Groningen gaat door zoals gepland. In Grand Theatre, Forum, De Oosterpoort, VRIJDAG Theater, VRIJDAG Locatie Sint Jansstraat, EMG Eemskanaal, Vloeivelden Suikerterrein, VERA, Simplon en de Lutherse Kerk is rekening gehouden met een kleine capaciteit en voldoende afstand tussen bezoekers.