De Tegeltaxi van de gemeente Groningen, die in het kader van het NK tegelwippen tegels ophaalde bij inwoners, rijdt wegens succes later dit jaar nog twee keer. De taxi rijdt rond op 20 en 27 september.

De Tegeltaxi werd in het leven geroepen om inwoners te helpen van hun tegels af te komen en zo een extra zetje in de rug te geven om hun tuin te vergroenen. Verdeeld over zeven ophaaldagen werden in totaal 21.920 tegels opgehaald. Daarvoor in de plaats werd vooral groen geplant.

Omdat er nog een aantal aanvragen binnenkwamen van inwoners die de Tegeltaxi net hadden gemist, rijdt het voertuig nog twee extra rondes in september. Om daar gebruik van te maken moeten mensen zich wel vooraf opgeven. Dit kan vanaf 1 september via de website van Groningen Klimaatbestendig.

De opgehaalde tegels tellen ook mee voor het NK tegelwippen.