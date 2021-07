De gemeente Groningen is niet blij met een zogenaamd Facebook-account van de burgemeester van Groningen, onder de naam "Mayor Koen". Een onbekende geeft zich daarbij valselijk uit als burgemeester Koen Schuiling van Groningen.

Op de website staan vooral video's gemaakt door OOG TV met interviews van de burgemeester. In een van die filmpjes heeft hij een profetische blik. Hij zegt daarin dat er weliswaar versoepelingen zijn, maar dat iedereen zich wel aan de regels moet houden en afstand moet houden, "anders loopt het snel weer uit de hand".



Er staan ook tekstjes op als "het is economisch van belang om Lelystad Airport eerder te openen" en "het einde van de crisis lijkt in zicht, maar dat betekent niet meteen een loonsverhoging".

Volgens het Dagblad van het Noorden heeft de gemeente Groningen Facebook gevraagd om het nepaccount te verwijderen. Het is de vraag of lezers zouden denken dat de dubieuze teksten daadwerkelijk van Schuiling zijn.