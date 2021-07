Het demissionaire kabinet heeft vrijdag de coronamaatregelen aangescherpt. Daardoor moeten tot en met zeker 13 augustus veel evenementen worden geschrapt. Ook de organisatie van Noorderzon kijkt de komende dagen of en hoe het festival kan plaatsvinden. Ze blijft zich voorbereiden op een "veilig anderhalvemeterevenement", zo is te lezen op Facebook.

Noorderzon vindt in principe plaats van 12 tot 22 augustus. "Jullie hebben ongetwijfeld vanavond de noodzakelijke aanscherping van de maatregelen meegekregen. Wij bekijken de komende dagen wat dit precies voor ons evenement Noorderzon in augustus betekent", aldus de organisatie.

De organisatie neemt de afgekondigde maatregelen, die gelden tot 14 augustus, als vertrekpunt. "We willen dat iedereen veilig is en zich veilig voelt op Noorderzon."

"We blijven Noorderzon daarom als anderhalvemeterevenement organiseren. Er is en blijft beperkte capaciteit op alle speellocaties. Op 1 juli is de kaartverkoop daarom gestart met beperkte capaciteiten. Onze kaartverkoop kan dus ook gewoon door blijven gaan."