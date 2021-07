Tijdens de tweede coronagolf zijn in de provincie Groningen 224 mensen meer overleden dan normaal. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de oversterfte daarmee uit op 5 procent. De extra overlijdens zijn allemaal te wijten aan COVID-19.

Met 5 procent zit de provincie Groningen onder het landelijke gemiddelde van 9 procent. De regio IJsselland had met 3,1 procent de laagste oversterfte. Flevoland werd met een oversterfte van 18,5 procent hard getroffen.



Volgens het CBS overleden er in de tweede golf meer mannen dan vrouwen aan de ziekte. De meeste doden vielen in de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar. De piek qua oversterfte in de tweede coronagolf vond plaats van september tot en met februari. Sindsdien is er geen oversterfte meer.