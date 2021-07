Een aantal feestcafés in de binnenstad van Groningen sluit de deuren om corona-uitbraken te voorkomen. Onder meer Feestcafé Klein, De Negende Cirkel, Ocean41 en Shooters gaan voor onbepaalde tijd dicht.

De eigenaar van Feestcafé Klein en Shooters schrijft op Facebook dat ze de deuren sluiten omdat ze de veiligheid van het personeel en bezoekers niet meer kunnen garanderen. Er zijn signalen dat veel feestgangers sjoemelen met testen en dat er ook veel huisfeesten zijn, waar niet wordt getest.



Het aantal coronabesmettingen in Groningen is de afgelopen dagen fors toegenomen. Het gaat daarbij vooral om jongeren. Twee derde van alle positief geteste Groningers is tussen de twintig en dertig jaar.



Het is niet bekend hoelang de feestcafés dichtblijven.